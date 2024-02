Singer-Songwriterin aus Duisburg So lief Stina Holmquists Release-Konzert in Moers

Den zaghaften Anfang ihrer mittlerweile steilen Musikkarriere markiert für die junge Duisburger Indie-Pop Singer-Songwriterin Stina Holmquist das Jahr 2021. Damals trat sie noch als Solokünstlerin in Erscheinung, so auch auf dem Dackelton Festival im Moerser Bollwerk. 2022 startete sie dann aber richtig durch und stieg 2023 in die nächst „höhere Liga“ auf. Denn jetzt spielte sie vor allem als Teil einer fünfköpfigen Band und war als Support der Giant Rooks und der Leoniden zu sehen und zu hören. Ein echter Coup aber gelang ihr mit Musikproduzent Alex Sprave, der seitdem ihre Musik in den Panorama Studios bei Berlin produziert.