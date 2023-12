Sieger bei Energiesparwettbewerb Die Hopfs aus Moers machen weiter

Info

Vertrag Enni baut weiter das Netz der Ladestationen aus. Nachdem die Stadt und Enni den Konzessionsvertrag zur Ladeinfrastruktur unterzeichnet haben, hat bereits im November der Bau neuer Ladesäulen für Elektroautos begonnen.



Standorte In einem ersten Schritt sollen zwölf Standorten in Rheinkamp, Hochstraß, Meerbeck, Schwafheim und Moers-Mitte gebaut werden. Weitere Standorte sind in Planung, gestaltet im neuen „Moers-Design“, heißt es in einer Mitteilung. Künftig sollen Ladesäulen an diesen Straßen zu finden sein: Danziger Straße (Meerfeld), Am Sportzentrum (Enni Sportpark), Reinhold-Büttner-Straße (Eicker Wiesen), Isergebirgsstraße (Eick-West), Markt (Repelen), Kirschenallee (Parkplatz Sporthalle), Johann-Esser-Platz (Meerbeck), Länglingsweg (Schwafheim/Kirmesplatz), Hanckwitzstraße, Moerser Benden/Nordring, Elenastraße, Friedrich-Ebert-Platz (Mitte).