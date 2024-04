Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen Moerser Frauen Union lädt zu Podiumsdiskussion ein

Es ist ein Thema, das alle betrifft, weil es um Sensibilisierung geht: Eltern, Großeltern, Verwandte, Bekannte, Freunde, Nachbarn. „Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ lautet das Thema einer Podiumsdiskussion, zu der die Frauen Union (FU) Moers für Dienstag, 16. April, ab 18 Uhr einlädt.



Podium Auf dem Podium sitzen die ehemalige NRW-Landwirtschaftsministerin, Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des CDU-Bundesfachausschusses „Gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land“ Christiane Schulze Föcking, Ralf Kowenatzki, der Kinderarzt in Duisburg und Mitgründer der Organisation Riskid ist, Andreas Bögner, Vorsitzender des Moerser Turnvereins und des Stadtsportverbandes sowie Elke Pickel, Mitglied in der Opferschutzorganisation Weißer Ring und Vorsitzende der Frauen Union Moers.



Thema „Das Thema sexualisierte Gewalt an Frauen und an Kindern ist eines, mit dem ich mich immer auseinandergesetzt habe“, blickt die alte und neue FU-Vorsitzende auf die Podiumsdiskussion, die im Haus der interkulturellen Begegnung und des Sports in Asberg stattfindet. „Es ist auch ein Thema der Frauen Union.“ Das wird im Jahresprogramm der Frauen Union Moers deutlich.



Unterstützung Im März zum Beispiel besuchte Sabine Keller vom Moerser Verein „Frauen helfen Frauen“ das Café Lyzeum, das jeden zweiten Dienstag im Monat Treffpunkt der Moerser FU-Mitglieder ist. Keller stellt dort die Arbeit des Vereins vor, der sich mit verschieden Formen von Gewalt an Frauen auseinandersetzt und Betroffene unterstützt. Am zweiten Dienstag im Februar sprach zudem die Moerserin Nina Funk zum Thema „Starke Frauen“ bei der FU. Und das Geld, das mit einem Stand auf dem Moerser Weihnachtsmarkt gesammelt wurde, kommt jetzt dem Frauenhaus in der Grafenstadt zugute. Auch das Thema „Frauen auf der Flucht“ ist eines, mit dem sich die FU beschäftigt hat.



Weitere Themen In den nächsten Monaten belegt die Vereinigung der CDU aber auch andere Themen. Am 14. Mai etwa lädt sie für 18 Uhr zu einem Frauenquiz ins Café Lyzeum ein. Am 11. Juni könnten politisch interessierte Frauen kommen. Thema des Abends lautet dann: „Jetzt spreche ich.“ Und am 9. Juli beleuchtet die Frauen Union das Erbrecht.



Vorstand Aktuell hat die Frauen Union Moers 99 Mitglieder. Bei der Versammlung im April wurde jetzt Elke Pickel einstimmig wiedergewählt. Stellvertreterinnen bleiben Gudrun Berns und Michéle Klinkenberg. Bärbel Schmitt-Reck ist neue Schriftführerin. Sie löst Dajana Kohl ab, die als Beisitzerin weiterhin dem Vorstand angehört. Beisitzer bleiben außerdem Dorothea Müllerschön und Elisabeth Wilms. Erstmals Beisitzerin ist die Moerserin Halime Alkan, die Fachbereichsleiterin für Planen und Bauen in der Gemeinde Rheurdt ist. Gisela Grossmann ist ebenfalls neue Beisitzerin. Aus Alters- und Zeitgründen scheiden die Beisitzerinnen Hannelore Kaufmann, Julia Stecher und Sadiye Ider aus dem Vorstand aus. Sich miteinander zu vernetzen, ist der Moerser Frauen Union wichtig. „Die Frauen Union in Moers gehört zu den aktivsten im Kreis Wesel“, sagt Anika Zimmer, Vorsitzender der FU im Kreis Wesel.