Moers : "Session possible", eine neue Konzertreihe in neuer Location

Carlo Philippi und Peter Gilardone, die Chefs der "Sammlerstücke", trafen gestern Musiker Wolf Codera und Moers-Marketing-Chef Michael Birr (v.l.) Foto: A.Katzke

Moers Wolf Codera ist mit seinem Musikformat erstmals in Moers. Veranstaltungsort: die "Sammlerstücke", eine ehemalige Maschinenhalle.

Peter Gilardone und Carlo Philippi haben mit viel Liebe zur Industriekultur aus der 1904 erbauten Maschinenhalle der Zeche Rheinpreußen am Eurotec-Ring 25 einen für Moers neuen Veranstaltungsort geschaffen: "Sammlerstücke" nennen sie die gemeinsame Unternehmung. Nachdem die Halle bereits erste Firmenfeiern beherbergt hatte, soll sie jetzt durch eine Konzertreihe gekrönt werden: Die erste "Session possible" ist am Mittwoch, 30. Mai, ab 20 Uhr. Dafür holten sich Peter Gilardone und Carlo Philippi mit Wolf Codera einen versierten Musik-Macher ins Boot.

Der Saxofonist und Klarinettist hat mit namhaften Musikern zusammengearbeitet und vor einigen Jahren das Konzept der "Sessions possible" entwickelt. "Ich war in den 1990er Jahren mit Anna-Maria Kaufmann und Peter Hofmann mit Melodien aus dem Musical "Phantom der Oper" auf Deutschland-Tournee. In den Soundchecks spielten wir nicht die Songs, sondern einfach das, wozu wir gerade Lust hatten. Das war sozusagen die erste Session. Damals nahmen wir uns vor, das einmal vor Publikum zu machen", erinnert sich Wolf Codera bei der Vorstellung der Musikreihe bei den "Sammlerstücken".

Inzwischen findet "Session possible" regelmäßig in Hattingen, Wuppertal, Solingen, Dortmund, Oberhausen und Herten statt. Das Konzept funktioniert so: Auf der Bühne stehen Musiker, die sonst mit Weltstars wie Sting oder Elton John spielen und jammen zu bekannten Popsongs von Abba bis Barry White. In Moers sind zum Beispiel der Bassist der Band "Limp Bizkit", Samuel G. Mpung, der Keyboarder Marin Subasic, der mit Jennifer Rush auf Tour war, sowie Sängerin Tamara Bencsik und Gitarrist Jordi Repkes aus den Niederlanden dabei. Codera spielt das Saxofon. "Ich habe inzwischen einen Pool an Musikern, die immer gerne bei der ,Session possible' dabei sind, so dass die Konzerte immer anders sind", erzählt Codera. "Es sind allesamt Leute, die wissen, wie ihr Instrument funktioniert."

Mit seinem originellen Musikformat füllt Codera inzwischen Freilichtbühnen und große Veranstaltungshalle. "Es ist wie eine Party", sagt Michael Birr. Und auch Peter Gilardone, der eines der Konzerte in Solingen besucht hatte, war begeistert. "Ich habe noch am Abend meinem Geschäftspartner gemailt und geschrieben: Das müssen wir machen." Das Besondere sei, so Wolf Codera, die Mittelbühne. "Die Zuschauer stehen nur knapp einen Meter von den Musikern entfernt und erleben die Interaktion zwischen den beteiligten Künstlern."

"Sammlerstücke" am Eurotec-Ring 25 ist für Peter Gilardone und Carlo Philippi eine Herzensangelegenheit. Sie kauften die ehemalige Maschinenhalle, sanierten das Backstein-Gebäude komplett. Seit 2017 werden hier Oldtimer einem interessierten Publikum präsentiert. Das Team ist darauf spezialisiert, exklusive Fahrzeuge aufzuspüren und an Liebhaber zu vermitteln. Besitzer solcher Fahrzeuge finden dort einen sicheren Stellplatz.

Karten für die Session possible gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und kosten 20 Euro.

(RP)