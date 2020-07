Serie „Moerser Straßen“ : Von der Kerckstraet zur Kirchstraße

Die Kirchstraße beginnt parallel zur Friedrichstraße an der Steinstraße, passiert in nördliche Richtung den Altmarkt und die Pfefferstraße, um dann einzumünden in die Oberwallstraße. Foto: Julia Hagenacker

Moers Durch die Umgestaltung zur Fußgängerzone bekam die Altstadtverbindung in den 1970er Jahren ein neues Gesicht. Benannt ist die Straße nach einer Kirche, die einst vor den Toren der Stadt stand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hedi Meinecke

Schon als Kerckstraet machte sie sich einen Namen. 1590 erstmals in den Annalen registriert, wird sie dann in einer Urkunde aus dem Jahr 1831 bereits als Kirchstraße namentlich genannt. Heute ist sie Teil des historischen Altstadt-Ensembles mit Geschäften, Restaurants, Büros und dem beliebten Enten-Markt im Mittelpunkt.

Durch die Umgestaltung zur Fußgängerzone bekam die Kirchstraße in den 1970er Jahren ein neues Gesicht. Die Linienführung von einst bewahrt in den Grundrissen die Geschichte. Die Kirchstraße beginnt parallel zur Friedrichstraße an der Steinstraße, passiert in nördliche Richtung den Altmarkt und die Pfefferstraße, um dann einzumünden in die Oberwallstraße und das pulsierende Leben des Neuen Wall.

Wer aber dann vom Wall in die frühere Kerckstraet einbiegt, findet es eigentlich ganz natürlich, dass er tatsächlich auf eine Kirche, und zwar auf die evangelische Stadtkirche zusteuert. „Und doch“, so heißt es in alten Urkunden, „ist die Straße gar nicht nach dieser Kirche benannt, sondern hat ihren Namen von der einst schönen und stattlichen Bonifatiuskirche, die vor den Toren der Stadt an der Rheinberger Straße stand.“

Um 1600 wurde sie, die als eine der schönsten und ältesten Kirchen am Niederrhein galt, abgebrochen. „Doch die Spanier haben sie nicht zerstört, wie ursprünglich angenommen, als sie 1586 die Stadt besetzten“, heißt es in der Chronik. Die Stadt sei nämlich nicht infolge kriegerischer Auseinandersetzungen eingenommen worden, sondern durch Verhandlungen mit dem spanischen Heerführer auf Vertrag übergeben worden. Der spanische Gouverneur Camillus habe dann den Auftrag gehabt, die Befestigungsanlagen der Stadt in Ordnung zu bringen.

„So ließ er am Kirchtor – an der Kerkport – ein Bollwerk anlegen, durch das die äußeren Verteidigungslinien weiter hinausgeschoben wurden und dem festen Turm der Kirche so nahe kamen, dass Camillus es für nötig hielt, den Turm der Kirche abzubrechen, um nicht einem angreifenden Feind ein gar gute Stütze zu bieten.“ Das war dann der Anfang vom Ende einer der ältesten Kirchen der Grafschaft, bis sie – wie urkundlich festgehalten – im Jahre 1608 vollständig eingeebnet wurde.