Moers : Unverpackt – und unkompliziert?

Plastikmüll ist out – immer mehr Menschen sagen ihm den Kampf an. Eine Lösung: Unverpacktläden. Doch wer kann sich den Einkauf dort leisten?

Tante Pati, das ist der Unverpacktladen an der Neustraße. Auf den ersten Blick erinnert mich hier alles an den Tante-Emma-Kiosk, in dem ich als Schulkind die letzten Cents meines mickrigen Taschengelds für Center-Shock-Kaubonbons zusammengekratzt habe. Die gibt es hier natürlich nicht, aber dafür Obst, Gemüse, Getreide, Nudeln, Gewürze, Brot, Müsli, Öl, Eier, Nüsse, Schokolade, Säfte, Kosmetika, Reinigungsmittel und eigentlich alles, was mein Verbraucherherz begehrt. Seit neuestem kann ich auch Milch, Joghurt und Frischkäse aus dem Glas erwerben. Inhaberin Patrizia Paulus (22) hat endlich eine gute Molkerei in Hamminkeln gefunden. Das ist nämlich Teil des Deals: Wer bei Tante Pati einkauft, der kauft von Bauern aus der Umgebung, von Zulieferern aus Deutschland, die auf die Plastikverpackung verzichten. Das bedeutet aber auch, Abstriche zu machen: „Wir verkaufen nur Obst, das gerade Saison hat“, sagt Paulus. „Und leider ist es aufgrund der hohen Hygienestandards in Deutschland für uns bisher nicht möglich, Fleisch anzubieten.“ Obwohl der Kunde seine Komfortzone verlässt, wenn er kistenweise Behälter anschleppen und dann auch noch auf die Avocados und das gute Steak verzichten muss, strebt er doch nach einem höheren Ziel: dem Umweltschutz. Und man kann hier gut kleinere Mengen bekommen, zum Beispiel zwei Gramm Salz oder 50 Gramm Quinoa zum Probieren.