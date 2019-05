Jubiläum in Moers : Seit 50 Jahren gibt es die Kita St. Konrad in Scherpenberg

MOERS Heute wird in der Einrichtung gefeiert. Nach einem Umbau vor vier Jahren ist der Kindergarten an der Cecilienstraße auch räumlich bestens aufgestellt.

Die Erinnerungen sind immer noch wach. Generationen von Kindern und Eltern besuchten die angesehene Einrichtung. Am heutigen Samstag, 11. Mai, wird der Kindergarten St. Konrad in Scherpenberg 50 Jahre alt. Und der Anlass wird gebührend gefeiert: mit einem Wortgottesdienst in der Kirche St. Konrad und einem anschließenden gemütlichen Beisammensein in der Kita an der Cecilienstraße. Die Geschichte der Einrichtung aber liegt weitgehend im Dunkeln. „Die Unterlagen zum Bau von St. Konrad sind bei mehreren Umzügen verloren gegangen“, erzählt die Kita-Leiterin, Hedwig Schöck. Nach mündlichen Überlieferungen und Erzählungen Ehemaliger aber sei heute klar: die Kita wurde im Jahr 1969 fertig gestellt und in Betrieb genommen. „Manch eines der Kinder von damals kehrt heute als Elternteil zurück“, so die Leiterin.