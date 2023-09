Event wurde wegen Bauarbeiten verlegt Seifenkistenrennen findet hinter dem Rathaus statt

Die Teams befinden sich in den letzten Zügen ihrer Vorbereitungen. Am Sonntag, 17. September, geht es dann beim siebten Moerser Seifenkistenrennen auf die „Piste“. Die ersten Probeläufe beginnen um 10.30 Uhr – allerdings nicht wie in den vergangenen Jahren im Freizeitpark Moers, sondern hinter dem Rathaus am Nordring (Höhe Repelener Straße). Wegen der im Freizeitpark laufenden Bauarbeiten – dort entsteht, wie berichtet, unter anderem ein Skatepark – muss das Seifenkistenrennen in diesem Jahr in die Innenstadt ausweichen.