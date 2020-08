Kunst in Moers : Die Kunstschau im Regen

Moers Das Seewerk in Kapellen ist aktuell der Kunst-Hotspot in der Grafschaft – trotz Corona-Pandemie und Regen. 18 Künstler stellen hier aus.

Klangerlebnisse gab es auch in Kapellen: Hans-Werner Fassbender improvisierte an seiner Klang-Theke, auf der zig unterschiedliche Gegenstände aufgebaut waren. Auf Kleiderbügeln, Schneebesen, Blechen, Gegenständen aus Plastik und Holz erzeugte er Töne und Geräusche, die per Computer verzerrt und verstärkt wurden. Das metallische Knarzen und Klingen weckte bei einigen die Assoziation einer Tropfsteinhöhle. Andere erinnerte es an eine Maschinenhalle. Die mannshohen Holzfiguren von Frank Merks, beschlagen mit Metallplatten oder rostigen Nägeln passten zu dieser Atmosphäre. In einem anderen Raum zeigte Fassbender einen anderen, ebenso spielerischen Zugang zur Kunst: Seine puzzleartigen Bilder in poppig-bunter Farbigkeit erinnerten an eine Mischung aus Miro und Liechtenstein. Viele Künstler hatten aktuelle Themen aufgegriffen. So zeigte Pit Bohne sein Werk „Menschenvieh“: Metallsilouetten, die an Fleischerhaken in einem Käfig hängen. Damit spielt er nicht nur auf die Missstände in der Fleischindustrie an, sondern prangert Ausbeutung, Sklaverei und Rassismus an. Die blutenden Stoffpuppen von Kina Maua gehen unter die Haut. Sie verarbeitet mit ihren Objekten ihre eigene Erfahrung von Gewalt und Flucht. Die Bildobjekte von Gudrun Kleffe handeln von Verrohungen und Verletzungen.