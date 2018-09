Sechsjährige Laura in Moers vermisst

Moers Die sechsjährige Laura wird seit zehn Tagen vermisst. Sie ist vermutlich mit ihrer Mutter unterwegs. Das Aufenthaltsbestimmungsrecht liegt jedoch beim Jugendamt.

Zuletzt wurde das Kind an der Wohnung der Mutter an der Kaiserstraße am Dienstag, 21.August, gesehen. Die Polizei fragt: Wer hat Laura Gnacik seit dem 21.August gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?