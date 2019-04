Ehrung in Moers : Sechs Jahrzehnte Maler und Lackierer

MOERS/Neukirchen-Vluyn Karl Jansen (87) hat in Moers den Diamantenen Meisterbrief der Innung erhalten.

„Ich habe immer gerne gearbeitet.“ Mit diesen Worten kommentierte Karl Jansen am Donnerstag ein ganz besonderes Ereignis. Bei einer kleinen Feierstunde in der „Kaffeerösterei Oranien-Nassau“ ehrte ihn der Obermeister der Maler- und Lackiererinnung des Kreises Wesel Günter Bode für sein 60-jähriges Meisterjubiläum mit dem Diamentenen Meisterbrief der Handwerkskammer Düsseldorf. Es war eine Art verspätete Geburtstagsüberraschung. Erst am Tag vorher war der rüstige Jubilar 87 Jahre alt geworden.

„Eigentlich ist das ja auch nicht so sehr was für meinen Vater. Er hat nie viel Aufhebens von seiner Person gemacht“, erklärte sein Sohn Dieter, kurz bevor der Jubilar mit seiner Frau Anneliese und seinem jüngsten Sohn Michael ankam. „Die Jansens sind schon seit fünf Generationen im Maler- und Lackierergeschäft“, fuhr Dieter Jansen nicht ohne Stolz fort. Als drittes von sechs Kindern seines Vaters machte er seinen Meisterbrief im Maler- und Lackiererhandwerk auch schon vor mehr als 30 Jahren und hat heute einen nicht weniger erfolgreichen Handwerksbetrieb mit neun Angestellten in Neukichen-Vluyn. Leider werde die familiäre Betriebsreihenfolge mit ihm enden, er habe aber schon einen Gesellen, der zurzeit zur Meisterschule gehe und den Betrieb wohl weiterführen wird.

Karl Jansen selbst war noch bis zu seinem 80. Lebensjahr – wenn auch nicht mehr ganz so aktiv wie früher – beruflich aktiv. „Einige meiner Stammkunden wollten einfach keinen neuen Handwerker, und so habe ich bei vielen auch später noch das Treppenhaus gemacht“, erzählte der Jubilar lächelnd. Solche und ähnliche Aufträge musste er sich als junger Maler- und Lackierermeister erst einmal erarbeiten. So habe er zum Beispiel, mit einem zwei Meter langen, extra dafür angefertigten Holzlineal anfangs in Moerser Schulen Linien auf die dortigen Wandtafeln gemalt, was ihm wiederum weitere, größere Arbeiten in Lehrerwohnungen eingebracht habe. „Die haben mir zu Ferienbeginn ihren Wohnungsschlüssel gegeben und sind nach dem Urlaub dann in ihre frisch renovierten Räume zurückgekehrt“, erinnerte er sich an diese Zeiten.