Aktion des SCI steht vor dem Abschluss : Geschichten, die Menschen Mut machen

Moers Der SCI Moers hat eine Reihe für den Bürgerfunk konzipiert – und freut sich, dass die Idee sehr gut angekommen sei.

„Wie können wir den Menschen in dieser Situation etwas Mut machen?“, fragten sich damals einige Mitarbeiter der Moerser Sozialeinrichtung Service Civil International (SCI) und kamen dabei auf die Idee, über das Bürgerradio eine Serie von aufbauenden „Mutmach-Geschichten“ zu senden. „Welche persönlichen Situationen erforderten von Ihnen irgendwann einmal besonderen Mut?“, wurden dabei bekannte Moerser und Moerserinnen gefragt, wie zum Beispiel Bürgermeister Christoph Fleischhauer oder die Vorsitzende des Schulausschusses Petra Kiehn. Einige von ihnen stellten zusätzlich für die kleineren Hörer ihre Lieblingskinderbücher vor. Außerdem gab es für sie zwei spannende Lesungen, zum einen von dem aus Moers stammenden Kinderbuch-Autor Kai Pannen und seiner in Geldern beheimateten Kollegin Heidi Leenen.

Letztere las aus ihrem vor zwei Jahren zunächst im Eigenverlag, inzwischen schon in der vierten Auflage erschienenen Buch „Emma – ohne dich wär‘ die Welt nur halb schön“ vor. Die darin vorkommende Heldin, eine wenig selbstbewusste Schnecke, lernt durch die Begegnung mit anderen, vermeintlich viel tolleren Tieren am Ende, dass auch sie etwas ganz Besonderes und Einmaliges ist. Anschließend konnten die Kinder ihre neu gewonnene Freundin Emma auch noch in einem kleinen Wettbewerb zeichnerisch darstellen, was laut Autorin Leenen nicht nur zahlreich, sondern auch mit „großer künstlerischer Fantasie und Vielfalt“ geschah.

Die drei besten Einsender dürfen sich in Kürze auf eine Bilderbuch-Ausgabe von Schnecke Emma mit einer dazugehörigen Musik-CD freuen. „Wir wollten mit dieser Hörfunkreihe in erster Linie Familien ansprechen, deren Kinder plötzlich nicht mehr in die Kitas oder zur Schule gehen konnten“, erklärte Frank Liebert, Geschäftsführer des SCI Moers. „Ich denke, wir haben vielen damit Mut gemacht.“ Eine berechtigte Annahme. Laut Frederik Göke, Mitorganisator und Moderator der Rundfunkreihe, belegen die SCI-Mutmach-Geschichten in den letzten Wochen regelmäßig Platz eins oder zwei in der Liste der über das Internetportal „NRWisionen.de“ abzurufenden Radiosendungen.