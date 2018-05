Moers: Schwafheimer Tennis-Brüder mit Bundesliga-Erfahrung

Moers Seit dem vergangenen Jahr spielen Thomas und Mathias Hunsmann gemeinsam für Issum.

"Durch Tennis war es uns beiden möglich, unser Studium selbst zu finanzieren", sagt Thomas, Jahrgang 1968 und nach seinem ersten Schuljahr zum Sport gekommen. "Ich musste erst gute Noten nach Hause bringen, dann durfte ich Tennis spielen", erinnert er sich. Vater Hunsmann war Anfang der 1970er Jahre in den Club eingetreten, als dieser gegenüber des Wohnhauses die Anlage eröffnete. Mathias, acht Jahre jünger und das Nesthäkchen der Familie, hatte die schulische Hürde nicht. Er durfte bereits als Fünfjähriger ans Netz. "Ich habe mir im Keller mit Klebeband das Netz an der Wand markiert und dann dort meine eigenen Grand-Slam-Turniere gespielt." Und das teilweise mitten in der Nacht. Auch Bruder Thomas hatte bereits im Keller gegen die Wand gespielt, wenn der Tennisplatz mal gerade nicht zur Verfügung stand. "Wir sind in der Zeit von John McEnroe, Björn Borg und später Boris Becker groß geworden und haben von dem Boom persönlich profitiert", sagt Thomas. Und Mathias ergänzt: "Tennis hat uns beiden viel gebracht, nicht nur finanziell. Die Reisen zu Turnieren in aller Welt waren Erfahrungen, die ich heute nicht mehr missen möchte." Mathias hatte es schnell über das Kreis- und Niederrheintraining bis in den DTB-Jugendkader geschafft, wurde auch persönlich von Sponsoren unterstützt. "Mein Bruder war besser als ich und hatte das Zeug zum Tennisprofi", sagt Allgemein- und Sportmediziner Thomas. Aber der Jüngere entschied sich anders, zog das Studium der Wirtschaftswissenschaften vor und spielte nach mehreren Niederrheinmeister-Titeln, dem Gewinn der Westdeutschen Jugendmeisterschaft 1995 und den Bundesligazeiten bei Blau-Weiß Neuss "nur" noch in der Niederrhein- und Verbandsliga, damals für Solingen und Moers. Thomas war für BW Neuss und BW Krefeld jeweils acht Jahre lang in der zweiten Bundesliga aktiv, spielte mit den Herren 30 in seiner Heimat Schwafheim zwei Jahre lang in der Bundesliga.