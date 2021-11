Aus Dinslaken nach Moers : Schwafheim bekommt eine neue Pfarrerin

Kirsten-Luisa Wegmann, Pfarrerin in Moers-Schwafheim Foto: Egbert Schäffer

Moers Am ersten Advent wird Pfarrerin Kirsten-Luisa Wegmann von Superintendent Wolfram Syben in ihren Dienst in der Evangelischen Kirchengemeinde Schwafheim eingeführt. Wer sie ist, was sie plant.

Der Gottesdienst am 28. November in der Dorfkirche, Ackerstraße 180, beginnt um 9.30 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie gelten die aktuellen Hygienemaßnahmen, derzeit die 3G-Regel.

Kirsten-Luisa Wegmann wurde 1969 in Soest geboren. Aufgewachsen ist sie in Oberhausen-Sterkrade. Nach dem Abitur ging sie als Au-Pair nach Paris und belegte an der Universität Sorbonne für zwei Semester einen Sprachkursus. Anschließend wollte sie sich dort für das Studium der Medizin einschreiben, wobei auch Theologie schon in der Luft lag. Zeit zum Nachdenken gab die Sommervertretung als Küsterin der Deutschen Evangelischen Gemeinde: „In den Gesprächen mit dem Pfarrehepaar wurde mir klar, wofür mein Herz wirklich schlug.“

Sie kehrte nach Deutschland zurück, studierte Theologie in Wuppertal und Marburg. Ihr Vikariat führte sie nach Solingen. Nach der Ordination ging sie für ein Jahr als Auslandsvikarin nach Lissabon. Zurück in Deutschland führte ihr Weg als Pfarrerin zur Anstellung nach Wuppertal. Seit dem Jahr 2006 ist sie in Dinslaken tätig und dort auch Mitglied im Kreissynodalvorstand, der den Kirchenkreis leitet.