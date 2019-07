Schulen in Moers : Politik fordert Qualitätskontrolle für den Schwimmunterricht

Immer weniger Kinder lernen schwimmen. Rund 50 Prozent der für die Schulen reservierten Schwimmzeiten werden in Moers aber nicht genutzt. Die Stadt will die Auswertung einer Fragebogenaktion im September vorstellen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Warum werden die für die Schulen reservierten Schwimmzeiten in Moers nicht genutzt? Um belastbare Antworten und Erkenntnisse zu gewinnen, hat die Stadt Fragebögen an alle Moerser Schulen verschickt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Julia Hagenacker Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers Autorendetails aufklappen Julia Hagenacker ist von Haus aus Juristin und verantwortet seit Januar 2018 die Inhalte der Moerser Lokalausgabe der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Wie gut können Schüler schwimmen? Können sie überhaupt schwimmen – oder sich zumindest über Wasser halten? Wie oft findet Schwimmunterricht in der Schule eigentlich statt? Und: Reichen die Zeiten, die die Stadt den Schulen dafür in ihren Bädern zur Verfügung stellt, aus? Oder werden diese am Ende gar nicht genutzt, so wie es Dirk Hohensträter beobachtet hat? „Rund 50 Prozent der für die Schulen reservierten Schwimmzeiten werden in Moers nicht genutzt“, sagt der Geschäftsführer der Enni Sport & Bäder. Die Frage wäre: Warum ist das so? Um belastbare Antworten und Erkenntnisse zu gewinnen, hat die Stadt Ende Juni zwei Fragebögen an alle Moerser Schulen verschickt. Im ersten geht es um das Thema Schwimmen, im zweiten um die Fähigkeiten der Schüler in Bezug aufs Radfahren.

Info 59 Prozent der Kinder sind Nichtschwimmer Studie Laut einer Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2017 sind 59 Prozent aller zehnjährigen Kinder keine sicheren Schwimmer. Schule Nur jeder Dritte der Befragten zwischen 14 und 29 Jahren gab an, das Schwimmen während der Grunschulzeit gelernt zu haben.

Hintergrund ist ein bereits im Februar gestellter Antrag des Bündnis für Moers (SPD, Grüne, Grafschafter) auf Einführung zweier Kampagnen zur Vermittlung von Kernkompetenzen beim Schwimmen und Radfahren. „Wir planen in Kooperation mit Vereinen und Organisationen bekanntlich eine lokale Kampagne – und das schon seit einiger Zeit“, erklärt Claus Peter Küster, Chef der Fraktion „Die Grafschafter“. „Unser Ziel ist es, zeitnah dafür zu sorgen, dass Kinder, die in Moers die Grundschule verlassen, garantiert schwimmen und sicher radfahren können. Da die Landesregierung jetzt einen neuen Aktionsplan ,Schwimmen lernen in Nordrhein-Westfalen 2019 bis 2022’ aufgesetzt hat, würden wir gerne wissen, in wie weit das Land unsere Kampagne in Bezug aufs Schwimmen dauerhaft finanziell unterstützen kann.“ Vielleicht, sagt Küster, werde Moers ja auch Modellkommune. Recherchieren soll die Verwaltung auf Wunsch von SPD und Grafschaftern auch, ob und wo Modellprojekte zur Privatisierung des Schwimmunterrichts erfolgreich umgesetzt wurden. Dabei, sagt Küster, gehe es darum, Rahmenbedingungen für ein Moerser Modell zu sondieren, das der Stadt erlaubt, den Schwimmunterricht für Grundschüler auf eine städtische Tochter, in diesem Fall die Enni Sport & Bäder, zu übertragen, wobei das Land im Idealfall die Kosten für den Schwimmunterricht zeitlich unbefristet übernimmt.