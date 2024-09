Schule in Neukirchen-Vluyn Wie die Künstliche Intelligenz „Kira“ bei den Hausaufgaben hilft

Wer nicht das Glück hatte, einen Brief von Hogwarts zu erhalten, um damit pünktlich zum Schuljahresbeginn am 1. September mit dem Zug zur Schule für Hexerei und Zauberei zu fahren, muss wohl leider in Deutschland die Schulbank drücken. Dazu gehört auch, sich statt mit der Verteidigung gegen die dunklen Künste, Verwandlung oder Geschichte der Zauberei mit Mathe, Deutsch oder Englisch herumzuschlagen.