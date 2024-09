Schadstoffbefund in Neukirchen-Vluyn Asbest an Gesamtschule Niederberg gefunden – das sind die Folgen

In vielen älteren Gebäuden, die etwa zwischen 1960 und 1990 errichtet wurden, ist Asbest vielfach noch zu finden, so auch an der Gesamtschule in Neukirchen-Vluyn. Dort seien in den 1970er- oder 80er-Jahren einmal Baumaßnahmen durchgeführt worden, so Geilmann. Damals habe man sich aber über die verwendete Spachtelmasse noch keine Gedanken gemacht, sagt er.