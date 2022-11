Unfall in Moers 13-Jähriger von Güterzug erfasst

Update | Moers · Schwerer Unfall am Bahnhof in Moers: Ein Güterzug hat bei der Einfahrt in den Bahnhof einen 13-jährigen Jungen erfasst. Er wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

23.11.2022, 17:58 Uhr

Ein Rettungshubschrauber brachte das KInd ins Krankenhaus. Foto: dpa/Roland Weihrauch