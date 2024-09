Justus-von-Liebig-Schule in Moers Die letzte ihrer Art

Mit der NRW-Schulreform 2011 veränderte sich die Schullandschaft schlagartig. Neue Schulformen wie Gesamt- und Sekundarschule nahmen ihre Arbeit auf, die Hauptschule galt fortan als Auslaufmodell. Allerdings nicht in Moers. An der Römerstraße hat sich mit der Justus-von-Liebig-Schule die letzte Hauptschule im Kreis Wesel selbstbewusst gegen den Trend behauptet. Dahinter steht ein besonderes, teamorientiertes pädagogische Konzept, das NRW-Schulministerin Dorothee Feller vor wenigen Wochen bei einem Besuch in Moers lobte.