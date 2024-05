Schuldnerberatung im Kreis Wesel Trotz Krisen – Verschuldungsquote hat sich verbessert

Knapp 1700 Mal wurde die Schuldnerberatung im Kreis Wesel im Jahr 2022 in Anspruch genommen. Tendenz: sinkend. „Obwohl sich die wirtschaftlichen Herausforderungen durch verschiedene Krisenlagen verstärkt haben, verzeichnet der Kreis Wesel in 2023 trotzdem eine leichte Verbesserung seiner Verschuldungsquote im bundesweiten Vergleich“, sagte Landrat Ingo Brohl bei einem gemeinsamen Besuch der Schuldnerberatung der Grafschafter Diakonie in Moers mit Kreisdirektor Ralf Berensmeier.