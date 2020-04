Moerser Schuldezernet : „Schulen sind für den Neustart gut aufgestellt“

INFO

Neuer Sonderfahrplan Mit der Wiederaufnahme eines Teils des Unterrichts an den Schulen in der Region wird der Busverkehr in den Kreisen Kleve und Wesel auf die neue, von der Landesregierung vorgegebene Situation angepasst. So gilt ab Donnerstag, 23. April, an den Schultagen von Montag bis Freitag ein neuer Sonderfahrplan. Samstags und sonntags sowie an Feiertagen gilt dann der schon vor der Corona-Krise gültige Standardfahrplan.

Busse Durch den Sonderfahrplan brächten Niag und Look deutlich mehr Busse als bisher auf die Straße, heißt es. Die Linienbusse, die Schüler befördern, sollen die Schulen nach dem neuen Sonderfahrplan bedarfsgerecht anfahren. Auch außerhalb der Schulzeiten von Montag bis Freitag seien ab Donnerstag wieder mehr Linienbusse als bisher unterwegs. Seit Montag, teilt die Niag mit, sei in enger Abstimmung mit den Kreisen und Schulen unter Hochdruck an dem neuen Fahrplan gearbeitet worden.

Info im Netz Fahrgäste finden eine Liste der Fahrten, die – abweichend Standardfahrplan – mit dem neuen Sonderfahrplan nicht bedient werden, auf www.niag-online.de.