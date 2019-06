Schulbühne in Moers: Theater-Premiere für 22 Sechstklässler.

Schulbühne in Moers

Moers Jungen und Mädchen des Gymnasiums in den Filder Benden haben sich der Herausforderung gestellt und erfolgreich ein Stück auf die Bühne gebracht.

Theater spielen ist eine große Herausforderung: einen Text auswendig lernen und ihn im richtigen Moment überzeugend sprechen. In eine Rolle hineinschlüpfen und mit den Mitspielern auf der Bühne nach den Regieanweisungen agieren. Die eigene Scheu überwinden und sich auf einer Bühne selbstbewusst präsentieren: 22 Jungen und Mädchen des 6. Jahrgangs des Gymnasiums in den Filder Benden haben sich diesen Herausforderungen gestellt.

Seit Beginn des Schuljahrs haben sie sich einmal in der Woche im Kursus „Theaterprofil“ mit dem Schauspiel beschäftigt. Theaterpädagoge Robert Hüttinger vom Jungen Schlosstheater Moers hat ihn mit viel Einfühlungsvermögen, Kreativität und ansteckender Begeisterung geleitet. Am vergangenen Freitag dann konnte den Eltern, Geschwistern, Großeltern und Freunden das Ergebnis präsentiert werden. Das Stück „Die Schule der Piraten“ hatte in der Aula Premiere.