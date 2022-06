Nach zwei Jahren Pause : Vinner feiern endlich wieder Schützenfest

Der amtierende Vinner Thron 2019 bis 2023 (v.l.): Alex und Jacky Neuhaus, Malte Edel, Sonja Bühnemann, Herbert und Ulla Beyreuther, Sebastian Bunde, Sina Wortmann. Foto: Malte Edel

Moers-Vinn In diesem Jahr wollen die Schützen aus dem Moerser Süden ihr Fest am 11. und 12. Juni wieder aufleben lassen. Das letzte im jahr 2019 ging mit einem Meilenstein in der Vereinsgeschichte einher.

Jedes Jahr, eine Woche nach Pfingsten, haben die Vinner Schützen in der Vergangenheit ihr Schützenfest gefeiert. An diesem Termin wird auch nach der Corona-Auszeit festgehalten. In diesem Jahr möchte der Schützenverein aus dem Moerser Süden sein Schützenfest am 11. und 12. Juni wieder aufleben lassen – und an das letzte Fest im Jahr 2019 anknüpfen.

Letzteres ging mit einem Meilenstein in der Vereinsgeschichte einher: In einem Alter von 26 Jahren bestieg damals die erste Königin den Vinner Thron. Aus den traditionell zwei Jahren Amtszeit wurde – pandemiebedingt – eine Verlängerung um weitere zwei Jahre bis zum 120-jährigen Vereinsjubiläum im kommenden Jahr.

Die Vorbereitungen zum Schützenfest beginnen schon eine Woche vorher. Die Schützenjugend schmückt den Stadtteil mit grün-weißen Wimpelketten. Am Freitag vor Festbeginn werden in der Zeit von 15 bis 17 Uhr die bekannten Maien gesetzt und geschmückt.

Das eigentliche Schützenfest beginnt dann am Samstag um 15 Uhr mit einem Umzug durch Vinn. Beginnend am Schützenhaus geht es über die Kantstraße zum Standquartier der Vinner Fahne an der Max-Planck-Straße. Von dort aus macht der Festumzug einen Bogen zurück zur Kaiserstraße, wo an der Vinner Straße das Quartier des amtierenden Throns angesteuert wird.

Im Anschluss ziehen die Schützen über die Reichweinstraße zur Leibnizstraße und von dort über die Helmolzstraße Richtung Standquartier an der Hegelstraße, bevor es zurück zum Schützenhaus geht, wo mit Einzug des Schützenzugs die Vereinsjubilare der vergangenen Jahre geehrt und der Schützenball mit Tanz und Musik eröffnet werden.