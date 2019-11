Schülerin schaut hinter die Kulissen der Enni : Betriebspraktikum: Der Energiewende auf der Spur

Moers Das Thema Energiewende ist in aller Munde. Auch Stephanie Yeboah Akomeah beschäftigt sich mit dem Thema.

Was können Moerser für die Energiewende tun? Diese Frage beschäftigt Stephanie Yeboah Akomeah schon lange. Die 15-Jährige besucht die zehnte Klasse am Grafschafter Gymnasium und hat mit ihren Mitschülern im Rahmen eines Wettbewerbs gerade ein Konzept für eine CO 2 -neutrale Schule entwickelt. Nun ging sie der Energiewende bei der Enni Energie & Umwelt (Enni) während eines zweiwöchigen Betriebspraktikums nach. Sie besuchte drei verschiedene Abteilungen, die sich auf unterschiedliche Weise mit der regenerativen Energiegewinnung beschäftigen.