Jugendliche drehen Kurzfilme : Schüler zeigen, was sie bewegt

Mit professioneller Begleitung haben Jugendliche Kurzfilme gedreht. Bei der Premiere im Atlantic-Kinocenter wurden die jungen Filmemacher bejubelt.

Hinter dem Projekt „Was mich bewegt“ steckt eine Film-AG mit zehn Schülerinnen und Schülern des Hermann-Gmeiner-Berufskollegs und des SCI Moers. Angeleitet und unterstützt wurden die jungen Filmer von Regisseur Frederik Göke und Kameramann Andrei Turcan. Sie sind Absolventen der Hochschule der Künste in Bern und des SAE Institutes Köln. Die beiden Profis haben es anscheinend geschafft, die Teilnehmer der Film-AG so zu motivieren, dass sie sich vor der Kamera öffnen und dem Publikum ihre ganz eigenen Geschichten erzählen.

Berina Kovacevic hat in ihrem Film „Der innere Spiegel“ den Schönheitswahn, die Sucht nach Perfektion, thematisiert. In eindringlichen Bildern zeigt sie ihr Scheitern. All ihre Schminksachen fliegen durch die Luft und werden an die Wand gepfeffert.