Musik in Moers : Schubertlieder aus der Sommerakademie

Die „Deutsche Schubertgesellschaft“ veranstaltet ihre erste Sommerakademie in Moers. Es ist ein Meisterkurs für angehende Sänger und Liedbegleiter.

„Wir freuen uns sehr, dass wir dazu mit der international bekannten Kölner Konzertsängerin Ingeborg Danz und dem nicht weniger renommierten Pianisten Tobias Krampen zwei ganz große Lehrer gewinnen konnten. Und auch über die Unterstützung der Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein.“ Auf diese Weise habe man die Teilnahmegebühr auf lediglich 100 Euro beschränken können. Darüber hinaus seien die jungen Musiker in der Woche weitgehend kostenfrei bei befreundeten Familien von ihr untergebracht: „Die Förderung junger Talente ist ja mit ein Anliegen unserer Gesellschaft.“ So war es denn nicht verwunderlich, dass schon Anfang Mai alle 14 zur Verfügung stehenden Kursplätze vergeben waren. Die insgesamt elf Sänger, Sängerinnen und drei Liedbegleiter stammen aus dem ganzen Bundesgebiet und sind entweder kurz vor dem Abschluss an einer Musikhochschule oder haben ihr Studium gerade beendet. Der Kurs begann am Montag mit einem Vorsingen, beziehungsweise Vorspielen. Jeder Teilnehmer durfte dazu vier verschiedene Schubert-Lieder auswählen, wobei mindestens eines davon nicht allzu bekannt sein sollte.