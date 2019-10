Einzelhandel in Moers : Viel mehr als nur ein Schreibgeschäft

Das Schroeder-Team (v.l.): Kerstin Roß, Liane Bröker, Doris Ianniello und Frank Schröder. RP-Foto: Norbert Prümen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Moers Seit nahezu 120 Jahren steht die Schroeder Papeterie fürs Schreiben, fürs Schenken und für Kreativität.

Schroeder Papeterie: Hinter diesem Namen verbirgt sich nicht nur ein Fachgeschäft für Bürobedarf und Schreibwaren. Die Papeterie steht fürs Schreiben, fürs Schenken, steht für Kreativität, vor allem aber für ein Stück Moerser Stadtgeschichte. Und sie unterstreicht das Flair und den Charme des historischen Altstadtdreiecks.

Am Anfang der Papeterie standen eine Buchdruckerei und ein Schreibwarengeschäft. Das war im Jahr 1902, also vor nahezu 120 Jahren. Vier Generationen prägten das Unternehmen. August Schroeder, Gründer und engagierter Geschäftsmann, führte das Geschäft von Erfolg zu Erfolg. Das Stammhaus an der Kirchstraße musste permanent ausgebaut und aufgestockt werden. Im Jahr 1998 aber verkaufte dann Dagmar Schroeder nach dem frühen Tod ihres Mannes Werner den Betrieb an Frank Neumann, dem heutigen Besitzer. Im Jahre 1999 wurde schließlich auch die Druckerei aufgegeben.

Info Geschichten des Einzelhandels Die Serie Die Moerser City hat Charme. Das liegt nicht zuletzt an den vielen kleinen Geschäften. Nicht selten haben sie eine lange Tradition. In der Serie „Hier bedient der Chef“ stellt die Rheinische Post in loser Reihenfolge inhabergeführten Einzelhandel und die Menschen dahinter vor.

Der Diplom-Kaufmann Frank Neumann gilt in Fachkreisen als geeigneter Nachfolger für das Traditionsunternehmen Schroeder. Er hatte bereits im Jahr 1993 das ebenso alteingessene und 1918 gegründete Moerser Schreibwarengeschäft Draeger & Cie von seinem Vater Herbert Neumann übernommen – und führte es bis zu seiner Schließung. „Die bewährten Philosophien historischer Unternehmen müssen in Zukunft weiter gelebt werden“, sagt Neumann. Gleichzeitig aber müsse immer wieder modernisiert werden, „die Firmen müssen offen

bleiben für den Fortschritt.“

Die Papeterie ist lange schon zu einem Begriff geworden, bekannt für ihre außergewöhnlich große Auswahl an Grußkarten, Geschenkpapieren, Accessoires, Schreibgeräten. Aber auch Schulranzen und -Rucksäcke fehlen nicht im Angebot. Der Service und die individuelle Beratung stehen in der Papeterie hoch im Kurs. „Unsere Mitarbeiter werden ständig geschult und auf den neusten Stand gebracht“, so Neumann.