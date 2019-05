Wirtschaft in Moers : Schrittmacher für die Innenstadt

Moers Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers Innenstadt hat einen neuen Vorstand.

Es geht um Schönheit und die Tatsache, dass sich niemand auf diese allein verlassen darf. „Das gilt auch für die Händler in der Innenstadt“, sagt Achim Reps von „Villa Wölkchen“ an der Neustraße. „Wir haben hier in Moers viel zu bieten, aber für immer darauf ausruhen können wir uns wohl nicht.“ Jeder Einzelhändler bekomme die Veränderungen zu spüren – das veränderte Kaufverhalten und die sinkende Kundenfrequenz. „Noch nie standen in Moers so viele Ladenlokale leer wie im Moment“, betont der neue Vorsitzende der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Moers Innenstadt. „40 sind es stadtweit, allein 20 in der Innenstadt. Deshalb ist es wichtiger denn je, dass wir uns jetzt zusammenschließen.“