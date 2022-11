Schreinerei in Moers : Ehrenamt vor Geschäft – Wenn die komplette Belegschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr ist

Freuen sich über die Auszeichnung: Feuerwehrchef Christoph Rudolph (l.) und Schreiner Philipp van Wickeren. Foto: Norbert Prümen

Moers Bei der Schreinerei van Wickeren ist fast die gesamte Belegschaft in der Freiwilligen Feuerwehr. Im Ernstfall steht die Arbeit hinten an. Dafür wurde das Unternehmen jetzt vom Innenminister ausgezeichnet. Warum dieses Engagement gerade in Moers so wichtig ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

Wenn der Funkmeldeempfänger geht und die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Schwafheim zum Einsatz ruft, dann lassen bei der Schreinerei van Wickeren nicht selten fünf von aktuell sechs Mitarbeitern alles stehen und liegen, um das zu tun, was ihnen wirklich wichtig ist: Feuer löschen, Hochwasser bekämpfen, Personen aus Unfallfahrzeugen bergen – auf jeden Fall helfen und im Zweifel Leben retten.

Dass seine Angestellten das, also die Arbeit hinten anstellen, ohne Wenn und Aber jederzeit dürfen, ist für Chef Philipp van Wickeren eine Selbstverständlichkeit. Dem Familienbetrieb, der in diesem Jahr seit 112 Jahren existiert, wurde deshalb vor Kurzem von Innenminister Herbert Reul die Förderplakette „Ehrenamt in Feuerwehr und Katastrophenschutz“ verliehen. Das in Schwafheim ansässige Unternehmen ist das erste in Moers, das mit der Förderplakette des Landes bedacht wurde. Nur zehn pro Jahr sind es insgesamt.

Info Zwei Standorte für die Hauptfeuerwache Brandschutzbedarfsplan Wie gut oder schlecht sind Feuerwehr und Rettungsdienst in Bezug auf Ausstattung und Personal aufgestellt? Können Schutzziele (beim Brandschutz) und Hilfsfristen (im Rettungsdienst) in der sich stetig verdichtenden „Kleingroßstadt“ Moers überhaupt noch eingehalten werden? Und wenn nicht: Wie lässt sich das für die Zukunft hinkriegen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich die aktuelle Fortschreibung der Brandschutzbedarfspläne von 2012 und 2006, die die Firma LÜLF+ Sicherheitsberatung für die Stadt Moers erarbeitet hat.



Maßnahmen Unter anderem soll es in Moers in Zukunft zwei Standorte statt nur einer Wache für die hauptamtlichen Feuerwehrkräfte geben.

Um die Tagesverfügbarkeit zu erhöhen, schlagen die Gutachter außerdem vor, mehr städtische Mitarbeitende bei der Freiwilligen Feuerwehr einzubinden.

Mit der Auszeichnung würdigt das Land die Unterstützung des Ehrenamts durch private Arbeitgeber. Eine Jury aus Vertretern des Innenministeriums, Hilfsorganisationen, Arbeitgeberverbänden, kommunalen Spitzenverbänden, des Verbandes der Feuerwehren in NRW und des Technischen Hilfswerks wählt die Preisträger aus. Zu den Auswahlkriterien gehören unter anderem eine großzügige Freistellung von Ehrenamtlichen, der Verzicht auf gesetzliche Ausfallentschädigung, materielle Unterstützung oder auch das Anbieten von Firmenflächen zu Übungszwecken.

Philipp van Wickeren, der den Betrieb von seinem kürzlich verstorbenen Schwiegervater Gerd van Wickeren übernommen hat, ist nicht nur selbst aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, sondern bildet auf eigene Kosten auch hauptamtliche und ehrenamtliche Feuerwehrleute zum Thema „Türöffnung“ aus.

„Wenn der Pieper geht, bin ich meistens der erste am Gerätehaus“, sagt er. Seine Ehefrau müsse dann die Kunden anrufen, um dort, wo es möglich ist, Termine zu verschieben. „Die allermeisten haben Verständnis dafür. Manchen muss man aber auch erst erklären, wie die Feuerwehr arbeitet – dass sie in Moers, als Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften, auf die Verfügbarkeit der Ehrenamtlichen angewiesen ist.“

Dass so ein Engagement nicht immer für jeden Betrieb zu stemmen ist, weiß auch Feuerwehrchef Christoph Rudolph. „Der Arbeitgeber bekommt zwar den Lohn-, aber nicht den Gewinn- oder Produktionsausfall erstattet“, sagt er. „Erstaunlicherweise sind es vor allem die kleinen Betriebe, die sich diesbezüglich einbringen.“

In der Auspendlerstadt Moers gibt es darüber hinaus ein grundsätzliches Problem: Weil viele Wehrleute außerhalb der Grafenstadt arbeiteten, sinkt tagsüber und unter der Woche die Verfügbarkeit. „Wir müssen deshalb verstärkt Nachwuchs und die Ausbildung der Leute fördern“, betont Rudolph. „Dazu, wie das gelingen kann, gibt es im überarbeiteten Brandschutzbedarfsplan einige Vorschläge.“