Kultur in Moers Das ist das neue Literaturpreis-Thema

Ein paar markige Worte bei Tiktok, Instagram oder Facebook absetzen, das kann, mit Verlaub, jeder. Aber einen längeren Text mit Substanz und literarischem Anspruch zu verfassen – das ist eine Herausforderung. Dabei gibt es sogar etwas zu gewinnen: Nicht nur Einsicht in die eigenen kreativen Fähigkeiten, sondern auch einen von drei Geldpreisen in Höhe von 1500, 1000 oder 750 Euro. Möglich macht es der Moerser Literaturpreis, der zum 27. Mal von der Moerser Gesellschaft zur Förderung des literarischen Lebens und der Volksbank Niederrhein in Zusammenarbeit mit der Rheinischen Post ausgeschrieben wird.