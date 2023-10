Schockanruf in Moers Aufmerksame Nachbarin bewahrt Seniorin vor Schaden

Durch eine Nachbarin konnte eine 85 Jahre alte Frau aus Moers vor finanziellem Schaden bewahrt werden. Wie die Polizei mitteilt, erhielt die Seniorin am Donnerstag einen „Schockanruf“. Ein angeblicher Polizist erzählte ihr, ihr Sohn sei in einen Unfall verwickelt und habe eine Frau getötet. Um ihn vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren, müsse sie eine größere Summe Bargeld zahlen. Gegen 14 Uhr klingelte eine unbekannte Person bei der Frau an der Tür, um das Geld abzuholen. Weil die Frau den Schlüssel für den heimischen Tresor nicht fand, versuchte der Unbekannte den Tresor aufzubrechen. Als das nicht gelang, verließ der Mann das Haus, um Werkzeug zu holen. Dann versuchte der Täter, die Tresortür mit einem mitgebrachten Winkelschleifer zu öffnen. Eine Nachbarin hörte die Geräusche und klingelte bei der 85-Jährigen. Sie forderte den Mann auf, zu gehen. Der Mann verließ daraufhin sofort das Haus. Der Täter ist circa 1,60 bis 1,70 Meter groß und etwa 35 Jahre alt. Er trug helle kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Während der Tat trug er Einweghandschuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter 02841 171-0 entgegen. Die Beamten weisen außerdem darauf hin, dass Behörden in Deutschland niemals am Telefon die Übergabe von Bargeldsummen fordern. Verlange ein Anrufer Geld, sollten die Angerufenen sofort auflegen. Zudem apelliert die Polizei an jüngere Menschen, lebensältere Angehörige über die Betrugsmaschen aufzuklären.