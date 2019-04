Turnier in Moers: Schocker suchen das Würfelglück

MOERS Bei der Niederrhein-Meisterschaft in der Moerser Gaststätte „Schock Aus“ ermittelten 80 Freunde des beliebten Würfelspiels den besten und glücklichsten Spieler.

„Schock aus“ heißt die Gaststätte an der Hufeisenkreuzung. Der Name ist Programm. „Viele Gäste spielen Schocken“, sagte Wirtin Antonietta Busin am Samstag. Sie ist von dem Würfelspiel mit drei Würfeln fasziniert, bei dem „Schock Aus“, also drei Einser, das höchste Ergebnis ist. Dieses kann überraschend fallen und die Mitspieler schocken, wenn sie einen sicher geglaubten Sieg abzugeben haben.