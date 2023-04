Moerser Berufskolleg kooperiert mit Uni Schnupperstudium – parallel zur Ausbildung

Am Donnerstag nach Ostern fuhr Aylin Kerent das erste Mal zur Lotharstraße nach Duisburg, um an der Universität die Vorlesung „Mathematik für Ökonomen“ zu besuchen. „Die Vorlesung dauert von 8.15 bis 9.45 Uhr“, erzählt die 20 Jahre alte Moerserin. „Nach der Vorlesung fahre ich in den Ausbildungsbetrieb.“ Die Ausbildung hat Kerent im August bei der IT Improvement Deutschland GmbH in Duisburg begonnen, einem Unternehmen mit 25 Mitarbeitern für IT-Entwicklung und Programmierung. Die IT Improvement stellt sie für die Vorlesungen frei. Die zwei Stunden allerdings muss sie nacharbeiten, sprich jeden Tag eine halbe Stunde länger da sein. „Ich will im Unternehmen bleiben, wenn ich die Ausbildung zur Kauffrau für das Büromanagement 2025 abgeschlossen habe“, sagt die 20-Jährige. „Dann will ich parallel zur Arbeit an der Universität einen Bachelorabschluss machen.“