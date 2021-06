Innerhalb von 15 Minuten : Schnelltest aus Moers weist wirksame Covid-Impfung nach

MOERS Die nal von minden GmbH mit Hauptsitz in Moers hat einen Schnelltest entwickelt, der die Wirksamkeit einer Corona-Impfung nachweist. Wo, wann und von wem der Test gemacht werden kann.

Der neue Schnelltest sei, so teilt die nal von minden mit, in den USA und China bereits umfassend in Studien geprüft worden. „Dort sind prozentual schon mehr Menschen geimpft“, sagt der Geschäftsführer. „Dort wurden die ersten Studien durchgeführt. Weitere Qualitätsstudien an deutschen Forschungseinrichtungen folgen zeitnah.“