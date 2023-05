Schnelles Internet für graue Flecken Enni koordiniert Breitbandausbau in den „Wir4“-Kommunen

Bislang war Enni in deren Auftrag nur in den unterversorgten Gebieten mit Übertragungsraten unter 30 mbit unterwegs. Dabei werden rund 2000 Eigentümer bis 2024 schrittweise an die Datenautobahn angeschlossen. Nun will das Unternehmen auch den Glasfaserausbau in allen anderen, bislang lediglich über Kupferkabel oder sogenanntes Vectoring versorgten Gebieten der Städte vorbereiten. „Wie eine erste Analyse des Kreises Wesel in 2021 gezeigt hat, ist das Potenzial mit über 12.000 Gebäuden hier deutlich größer als in den weißen Flecken“, sagt Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer.