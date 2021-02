Schnee und Eis in Moers und Umgebung : Stadt vor Betreten zugefrorener Wasserflächen

Zugefrorener Teich im Moerser Freizeitpark. Foto: Josef Pogorzalek

Das Winterwetter hat die Region fest im Griff. Am Montag gab es mehrere kleine Unfälle. Der Busverkehr wurde eingestellt. In Neukirchen-Vluyn fällt der Wochenmarkt aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Busverkehr Die Verkehrsunternehmen Niag und Look haben am Montagmorgen entschieden, den Busbetrieb weiter ruhen zu lassen. Die Straßen- und Wetterlage am Niederrhein mache eine sichere Fahrt unmöglich, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Niag. Anders als in den rein städtischen Regionen des Ruhrgebiets verbänden die Linien von Niag und Look vielfach Städte und ländliche Regionen. Viele davon seien von den winterlichen Straßenverhältnissen stärker betroffen als zum Beispiel die angrenzenden Städte Duisburg und Krefeld. Eine Entscheidung über den Busbetrieb am Dienstag werde voraussichtlich erst Dienstagmorgen abschließend fallen, heißt es weiter.



Zugefrorene Wasserflächen Die Stadt Moers warnt davor, zugefrorene Wasserflächen zu betreten. Die Gefahren würden wegen der viel zu dünnen Eisdicke häufig unterschätzt, heißt es in einer Pressemitteilung von Montag: „Auch wenn in Ufernähe das Eis fest erscheint, kann das ein paar Meter weiter schon anders aussehen. Bricht man ein, droht eine lebensgefährliche Unterkühlung. Bereits nach zwei Minuten im eiskalten Wasser haben Kinder kaum noch eine Überlebenschance.“ Durch den Schneefall, so die Stadt weiter, habe sich die Gefahr weiter erhöht, weil die Eisdecke schlechter zu sehen ist. Hinzu kommt, dass das Betreten der Eisflächen in Moers generell verboten ist.



Müllabfuhr und Wochenmarkt Schneemengen und Eisregen haben auch den Mitarbeitern des Streu- und Räumdienstes der Enni Stadt & Service Niederrhein zugesetzt. „Zumindest Hauptstraßen sind aktuell eisfrei“, sagte der für den Winterdienst und die Müllabfuhr zuständige Abteilungsleiter Ulrich Kempken am Montag. Probleme bereiten ihm jetzt vor allem die Abfuhren der Restabfall-, Bio- und Altpapiertonnen sowie des Sperrmülls. Die seien durch vereiste Zufahrten oder festgefrorene Abfälle deutlich erschwert und in kleinen Nebenstraßen teilweise unmöglich, heißt es. „Unsere Fahrer müssen hier je nach Gefahrenlage vor Ort entscheiden, ob sie sehr enge und in Zeiten des Lockdowns häufig zugeparkte Seitenstraßen anfahren können“, sagt Kempken. Aktuell blieben deshalb einige Tonnen ungeleert stehen. „Dieses Problem dürfte wegen weiter prognostizierter Minusgrade bis weit in die kommende Woche anhalten“, so der Abteilungsleiter. Die mittlerweile in Nebenstraßen festgefahrene Eisdecke sei auch nicht mehr mit Salz zu bekämpfen. Die Abfuhr von Sperrgut musste Enni am Montag einstellen. „Hierüber benachrichtigen wir betroffene Kunden per E-Mail und teilen, sobald eine Abfuhr wieder möglich ist, einen neuen Termin mit“, sagt Kampken. „Die Straßen, in denen die Abfuhr der Restabfall- und Biotonnen seit Montag ausgefallen sind, werden die Müllfahrzeuge erst wieder in zwei Wochen regulär anfahren – vorausgesetzt, dass das Eis bis dahin verschwunden ist.“ Die sonst nur vierwöchige Abfuhr der Altpapiertonnen will Kempken je Bezirk aber möglichst in zwei Wochen nachholen.