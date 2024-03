Schnäppchenjagd in Moers Erster City-Trödel des Jahres startet

(RP) Die Trödelsaison in der Moerser Innenstadt beginnt: Am Sonntag, 17. März, lockt der erste Moerser City-Trödel des Jahres von 11 bis 17 Uhr Schnäppchenjäger in die Innenstadt. An mehr als 200 Ständen finden Besucher dann ein umfangreiches Angebot an gut erhaltenen Secondhand-Sachen von privaten Anbietern zu kleinen Preisen. „Der Moerser City-Trödel bietet nicht nur die ideale Gelegenheit, Raritäten zu erstehen, sondern auch einen willkommenen Anlass, die Innenstadt mit unserer heimischen Gastronomie zu besuchen“, sagt Stadtmarketingchef Michael Kersting.