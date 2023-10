Wiederaufnahme am Schlosstheater Moers „Lolita ist das Opfer, nicht die Täterin“

Seit der Spielzeit 2021/22 gehört Schauspielerin Joanne Gläsel zum Ensemble des Schlosstheaters. Seither hat sie in zahlreichen Inszenierungen wie „König Ödipus“, „Die Polizey“ und „Über Menschen“ in Moers ihre schauspielerische Handschrift hinterlassen. Jetzt freut sich Gläsel auf die Wiederaufnahme des Stücks „Lolita – Ein Drehbuch“, das Ende April im Schloss Premiere feierte. Sechs Mal hat sie das Stück in der Zwischenzeit gespielt und hat zusammen mit ihren Schauspielkollegen Matthias Heße und Emily Klinge ein Klischee dekonstruiert, das sich über Jahrzehnte in den Köpfen festgesetzt hatte: Lolita als Synonym für ein verführerisches Mädchen. Die Aufführung ist am Sonntag, 15. Oktober, um 18 Uhr im Schloss.