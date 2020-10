Theater in Moers : Schlosstheater Moers wagt sich ins Dickicht der Wälder

Moers Die szenische Lesung „Oh Du Deutscher Wald“ befasst sich mit einem Ur-Mythos. Dramaturgin Viola Köster richtet Lesung im Studio des Schlosstheaters ein.

Spaziergänge in Wäldern erfahren nicht erst seit der Corona-Krise eine Renaissance: Waldbaden zur Entschleunigung liegt seit einigen Jahren ebenso im Trend wie das Schärfen der Sinne im Survival-Camps. „Der deutsche Wald ist wieder populär“, sagt Viola Köster und findet es an der Zeit, sich dem Ur-Mythos Wald, der so sehr mit „mit der deutschen Seele verknüpft wird“, theatral anzunähern. „Oh Du Deutscher Wald“ ist als szenische Lesung eingerichtet und befasst sich vorerst dreimal (5., 12. und 25. November) mit einem Mythos, der nicht immer so harmlos daherkommt, wie er noch vielleicht in der Romantik besungen wurde.