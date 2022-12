Premiere in Moers Theater abseits der Abenteuerromantik

Viola Köster steht eigentlich nicht auf Abenteuerromantik und Naturverklärung. Auf Jack London und seinen Roman „Ruf der Wildnis“ kam sie denn auch erst durch eine Dramatisierung des Stoffes für die Bühne. Und die reizte die Dramaturgin des Schlosstheaters so sehr, dass sie beschloss, erstmals in Moers ein Stück zu inszenieren und Regie zu führen. Die Bühnenadaption stammt von Soeren Voima. „Er ist ein toller Autor und Schauspieler. Und mit seinem Text hat er ein sprachliches Kunstwerk geschaffen“, sagt Viola Köster, die inzwischen in der vierten Spielzeit am Schlosstheater engagiert ist. Es handele sich um einen komplett metrischen Text in Form der Heldengesänge. „Die Herausforderung für die Schauspieler ist, dass sie ihn schnell und rhythmisch nach vorne raus sprechen müssen“, betont die Regisseurin. Soeren Voima habe einen ebenso poetischen wie brutalen Text abseits von besagter Abenteuerromantik und Naturverklärung darüber geschrieben, was mit dem Einzelnen passiert, wenn er zum Kampf ums Überleben gezwungen wird.