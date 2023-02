Uraufführung am Schlosstheater Moers Über den Tod und virtuelle Doppelgänger

Der Roboter, der sich selbst übrigens nicht als solcher sieht, kommt zum Datenabgleich in die Familie, noch bevor die Mutter verstorben ist. Mit dem Ansatz dieses virtuellen Doppelgängers ist das Schlosstheater dem technischen Fortschritt im digitalen Zeitalter möglicherweise nur wenige Schritte voraus. „Es gibt bereits digitale Friedhöfe“, hat Dramaturgin Sandra Höhne recherchiert, die das Stück zusammen mit Ulrich Greb entwickelt und geschrieben hat. „Oder Großeltern, die schon heute Geburtstagsgrüße an die Nachkommen digital festhalten – für die Zeit nach ihrem Tod.“ Oder Forscher, die mittels der Künstlichen Intelligenz die Persönlichkeit von Verstorbenen festzuhalten versuchen. „Auch in den sozialen Medien gibt es viele solcher Echokammern“, sagt Ulrich Greb und verweist auf „ChatGPT“, einem KI-Textgenerator, der beliebige Texte erzeugen kann und Antworten auf die meisten Fragen kennt. „Das hat ein großes Verführungspotenzial, denn warum sollte man selbst recherchieren, wenn es da etwas gibt, das einem schlüssige Antworten auf alle Fragen gibt“, mahnt Ulrich Greb und verweist auf die dunklen und hellen Seiten der digitalen Technik. Doch können solche Ersatzwesen helfen, die Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen zu lindern? Oder stagniert der Trauerprozess mit der Begleitung von Künstlicher Intelligenz? „Wir finden diese Fragen sehr spannend“, betont Sandra Höhne. „Es ist ein Science-Fiction-Thema, das erschreckend schnell Realität werden kann“, betont denn auch Ulrich Greb, der für die Regie verantwortlich zeichnet. Schauspielerin Joanne Gläsel verkörpert in der Inszenierung die an Krebs erkrankte Sophie. Sie ist Naturwissenschaftlerin erlebt durch die Diagnose einen Kontrollverlust über all das, was für sie bislang Gewissheit war. Sie sucht Hilfe in der Familie, findet sie aber nicht, weil der Tod tabuisiert ist und die Kommunikation auf der Strecke bleibt. Emily Klinge ist in der Inszenierung in einer Doppelrolle zu sehen. Sie spielt den Androiden und zugleich die Unternehmerin, die solche Roboter verkauft. Matthias Heße ist in der Rolle des Vaters zu erleben, Roman Mucha und Georg Grohmann spielen die Söhne. Das Bühnenbild stammt von Birgit Angele. Sie erschafft im Schloss zwei Parallelwelten, die nur durch eine Schleuse miteinander verbunden sind. „Ist man gerade im Diesseits oder im Jenseits?“, fasst Ulrich Greb die dahintersteckende Idee zusammen. „Wir haben uns für dieses Stück natürlich Expertise eingeholt“, berichtet der Intendant des Schlosstheaters. Der Hospizverein Omega gehörte unter anderem zu den Gesprächspartnern von Sandra Höhne und Ulrich Greb.