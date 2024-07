Schlosstheater 2024/2025 – die Premieren Ulrich Grebs letzte Spielzeit in Moers bricht an

Also, ich kann dieses Theater nur empfehlen“, sagt Ulrich Greb im Rückblick auf seine 22 Jahre währende Intendanz. Nach den Sommerferien bricht seine letzte Spielzeit am Moerser Schlosstheater an. „Das Publikum erwartet aber keine Nostalgie-Spielzeit“, betonte der Intendant am Montag bei der Vorstellung der neuen Theatersaison. Geplant sind vier große Premieren bis Mai 2025, eine szenische Lesung, etliche Wiederaufnahmen, ein abwechslungsreiches Programm im Kinder- und Jugendtheater sowie ein großes Jubiläum: Das Schlosstheater wird 50 Jahre alt. „Das wollen wir im Mai mit vielen Weggefährten als dreitägiges Theaterfestival feiern“, berichtete Ulrich Greb am Montag.