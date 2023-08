Theater in Moers Das Schlosstheater startet mit Bertolt Brecht in die Spielzeit

„Die Musik spielt eine wichtige Rolle. Und es wird viel gesungen“, betont der Intendant des Schlosstheaters. Birgit Angele, die alle Premieren Grebs begleitet, schuf für seine neue Inszenierung ein zentrales Bühnenelement: ein aufblasbares Wesen, das einen immensen Durst hat. Wasserflaschen hängen an der Bühnendecke. Für die fünf Schauspieler, die diesem Wesen Leben einhauchen, dürfte dies zu einer technischen Herausforderung werden. „Es ist wie eine große Kugel, eine Welt“, erläutert Ulrich Greb, der in seinen gut 20 Jahren als Intendant des Schlosstheaters hier erstmals ein Brecht-Stück auf die Bühne bringt. Als Dramaturgin steht ihm Sina Corsel zur Seite. In Brechts Parabelstück „Der gute Mensch von Sezuan“ zeigen sich die Götter erstmals den Menschen: „Ihre Mission ist aber nicht, der Menschheit ein besseres Leben zu ermöglichen, sondern das geschaffene Konstrukt zu erhalten“, betont Sina Corsel. Dazu müssen sie aber Menschen finden, die unter den herrschenden Bedingungen leben können und trotzdem gut bleiben. Das Schlosstheater fragt: Ist es möglich, in einem System, das auf Profitmaximierung und Konkurrenz aufgebaut ist, „gut“ zu handeln? Und ab wann werden Kompromisse zum Verrat an den eigenen Grundsätzen? Es gibt noch Theaterkarten für die Premiere am Donnerstag, 31. August, 19.30 Uhr, im Schloss. Weitere Infos im Internet unter www.schlosstheater-moers.de