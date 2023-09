Theaterpremiere in Moers Publikum erlebt furiosen Spielzeitstart im Schloss

Was für ein Auftakt! Mit einer atemberaubenden Inszenierung von Bertold Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ eröffnete am Donnerstag das Moerser Schlosstheater seine neue Theatersaison. In einer mehr als zweistündigen, ausverkauften Aufführung erlebten die Zuschauer Brechts vor 80 Jahren im Züricher Schauspielhaus uraufgeführte Parabel um die Frage „Wie gut kann ein Mensch in einem auf Profitmaximierung aufgebauten Gesellschaftssystem bleiben?“ eine furiose Mischung aus dramatischer Darstellung, skurrilen Kostümen und schrillen elektronischen Klängen.