Premiere am Schlosstheater Moers Pygmalion als grotesker Theaterspaß

Regisseur Popp, der in Rheinberg aufwuchs, liefert eine pralle, in Teilen dichte und groteske Aufarbeitung, die auf Humor und Lachen abzielt – die aber auch ihre Längen hat. Seine Figuren sind Karikaturen ohne Tiefgang. Professor Higgins, gespielt von Ludwig Michael, wirkt in seinem schwarzen Frack, mit dem schwarzen Nagellack und dem schwarz umrandeten Auge (Monokel) wie eine Fledermaus. „Im Zeitalter der Emporkömmlinge“ zählt für diesen Snob nur die Phonetik. Die Mahnung, was aus Eliza nach dem Experiment werden soll, schlägt er in den Wind. Damian Popp lässt ihn urkomisch auf einem „ABC-bra“ über die Bühne im Schloss reiten, das er als „mein Pferd Lady“ vorstellt. Um die Zunge fürs Sprachtraining zu lockern, wird erst einmal mit Wettpartner Oberst Pickering (Leonardo Lukanow) im rosa Jacket kräftig geknutscht. Joanne Gläsel und Matthias Heße, die beide gleich in mehrere Rollen schlüpfen, sorgen mit ihren Einlagen dafür, dass der groteske Spaß nicht zu kurz kommt. Gläsel als herumballernde Haushälterin, Heße unter anderem beim rasanten Perückenwechsel als Karikatur der High Society, die den Smalltalk über Gesundheit und Wetter perfektioniert hat: „Wie geht es Ihnen?“ „Mir geht es gut. Und ihnen?“ Hohle Phrasen, die durch die monotone Wiederholung lustvoll auf die Spitze getrieben werden und so auch als Spiegel der heutigen Gesellschaft dienen sollen.