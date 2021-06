Autorin liest aus Buch über Loveparade-Katastrophe : „Ich will den Opfern eine Stimme geben“

Jessica Westen RP-Foto: A. Triesch Foto: Alexander Triesch

Moers Jessica Westen war am 24. Juli 2010 als Live-Berichterstatterin vor Ort. Ihr Buch „Dance or Die“ erschien kurz vor dem zehnten Jahrestag des Unglücks. Am Sonntagabend liest sie daraus im Moerser Schlosstheater.