Theaterpremiere in Moers : Gretchen, Käthchen, Ophelia und die Rolle der Frau

Ein Frauenthema? Von wegen. Susanne Zaun inszeniert für das Schloss­theater das Stück „Die Mutter aller Fragen oder 25 Rollen, die eine Frau niemals spielen sollte“. Foto: Schlosstheater. Foto: Helmut Berns

Moers Ein Frauenstück? „Die Mutter aller Fragen oder 25 Rollen, die eine Frau niemals spielen sollte“ von Susanne Zaun. Die Uraufführung ist am Mittwoch.

Was haben Gretchen, Julia, Ophelia und Käthchen gemeinsam? Ihre Schöpfer waren Männer. Sie opfern sich seit Jahrhunderten für die Liebe und sterben beeindruckende Bühnentode. Regisseurin Susanne Zaun beobachtet seit Jahren, wie sich die Theater am literarischen Kanon abarbeiten. Die Klassiker dominieren die Spielpläne der kleinen und großen Häuser. Auch auf anderer Ebene setzt sich noch heute der männliche Blick und die Ungleichheit der Geschlechter fort. „Nur 22 Prozent aller deutschen Theater werden von Frauen geführt und lediglich 30 Prozent der Stücke von Frauen inszeniert. Die Zahl der Autorinnen, die aufgeführt werden, ist noch kleiner“, betont Dramaturgin Larissa Bischoff. Susanne Zaun hat deshalb für das Schlosstheater die Thematik durchleuchtet und bringt am Mittwoch, 30. Oktober, das Stück „Die Mutter aller Fragen oder 25 Rollen, die eine Frau niemals spielen sollte“ als Uraufführung auf die Bühne im Moerser Schloss.

Das Thema beschäftigt die junge Regisseurin seit langem. Zwei Essays der US-Journalistin Rebecca Solnit haben ihr Interesse geweckt: „Darin setzt sie sich zynisch, kritisch und lustvoll mit diesen Literaturlisten auseinander, die man unbedingt gelesen haben muss. In dem Kanon, auf den sie sich bezieht, kam nur eine Geschichte vor, die eine Frau geschrieben hat“, sagt Zaun, die mit der Uraufführung des Stücks ihre fünfte Inszenierung auf die Schlosstheater-Bühne bringt. Ähnliche Erfahrungen hat die Regisseurin aus Frankfurt am Main mit ihrem freien Frauen-Kollektiv „Zaungäste“ gemacht: „Ich werde immer wieder gefragt, warum denn nur Frauen auf der Bühne stehen. Ob es ein Frauenthema sei“, erzählt sie schmunzelnd. Seither steht ihr Entschluss fest, weiterzumachen, bis niemand mehr eine Rechtfertigung einfordert. Für die Moerser Inszenierung ruft sie sozusagen die Frauenfiguren der Theatergeschichte zusammen, um mit den Schauspielern auszuloten, was eine gute Hauptrolle ausmacht, wie es ist, am Ende der Vorstellung zu sterben, während der männliche Kollege vorne an der Rampe steht, oder ein Mann die Orphelia spielt. Ihre Inszenierung folgt dem Prinzip der Versuchsanordnung auf drei Ebenen: Autoren, Figuren und Schauspieler. „Wir versuchen, uns dem Thema durch Perspektivwechsel zu nähern. Ist es zum Beispiel ein Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau einen Satz sagt“, erklärt Susanne Zaun ihre Idee.

Entwickelt hat sie das Stück mit den Schauspielern Lena Entezami, Elisa Reining und Matthias Heße gemeinsam. Ja, es darf ein Mann mitspielen. „Die drei Schaupieler wollen die Grenzen zwischen Kanon, Interview, Verhör und grotesker Quizshow ausloten und rücken dabei Fragen von Rollenklischees und Zuschreibungen ins Licht“, heißt es in einer Stückbeschreibung. Die Textfassung schrieb Susanne Zaun.