Theaterpremiere am Schlosstheater Moers Schlosstheater feiert mit „Lolita“ eine berauschende Premiere

Zu Lolita fallen einem gleich verschiedene Deutungen ein, darunter das Synonym Kindfrau oder die Kurzform des Vornamens Dolores, der in der Psychologie verwendete Begriff Lolita-Komplex oder die Namen beziehungsweise Titel gleichlautender Filme, Songs und Bands. Ursprung all jener Deutungen ist aber der Roman „Lolita“ des russisch-amerikanischen Schriftstellers Vladimir Nabokov, von dem es zwei Verfilmungen, ein Hörbuch und ein Hörspiel sowie eine Oper und mehrere Schauspieladaptionen gibt. Mit der Premiere des Moerser Schlosstheaters (STM) am Freitag kam nun eine weitere hinzu.