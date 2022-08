Schlosstheater in Moers : Spielzeitauftakt mit „Über Menschen“

Die Endproben starten in wenigen Tagen. Das Bühnenbild für die Inszenierung ist im Aufbau. Foto: Norbert Prümen

Moers Intendant Ulrich Greb inszeniert zum Auftakt der neuen Spielzeit Juli Zehs Roman „Über Menschen“ für die Bühne. Die Premiere ist am nächsten Mittwoch im Moerser Schloss. Warum das Stück aus Theatersicht so virulent und aktuell ist.

Von Anja Katzke

Dora, linksliberale Werbetexterin, flieht vor der Enge des Lockdowns und ihrem Freund, dem Klimaaktivisten, aus der Metropole Berlin in ihr neu erworbenes Domizil mitten im Nichts nach Bracken in Brandenburg. Sie kommt nach und nach mit der Dorfgemeinschaft in Kontakt. Ihr direkter Nachbar ist Gote, ein Rechtsradikaler und Neonazi, mit gewalttätiger Vergangenheit. Man trifft sich zum Rauchen an der Mauer. Es entsteht eine Freundschaft über ideologische Gräben hinweg. „Geht das? Darf man das? Oder muss man sogar mit Rechten reden? Wo verläuft die Grenze zwischen nachbarschaftlichem Arrangement und gefährlicher politischer Annäherung? Oder ist das Nicht-Reden eine Alternative?“

Diese Fragen stellte sich das Moerser Schlosstheater bei der Lektüre von Juli Zehs Roman „Über Menschen“. „Sie hat uns mit dem ambivalenten Stoff etwas ins Aufgabenbuch geschrieben, das auch uns als Theater aus der ideologischen Komfortzone zwingt. Man muss sich dazu verhalten“, sagt Intendant Ulrich Greb. Oder wie Juli Zeh, die auch als ehrenamtliche Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg tätig ist, es formulierte: „Vielleicht ist das Einnehmen von Haltungen nur so lange richtig und wichtig, wie man die Dinge aus sicherer Distanz betrachtet.“

Info Ein Gespräch über die Aufführung Vorstellungen Die Premiere von „Über Menschen ist am Mittwoch, 31. August, 19.30 Uhr im Schloss Moers. Weitere Vorstellungen sind am 2. und 3. September sowie am 9., 11. und 14. September. Matinee Ein Gespräch mit Interessierten über die Aufführung findet am Sonntag, 28. August, 11.30 Uhr, im Schloss Moers statt.

Bearbeitung Die Theateradaption stammt von Intendant Ulrich Greb und Dramaturgin Viola Köster. Bühnenbild Birgit Angele kreierte das Bühnenbild. Felix Hecker sorgte für die Videosequenzen.

Das Ensemble des Schlosstheaters nahm die Herausforderung an und bearbeitete Juli Zehs Roman für die Bühne. Premiere ist am Mittwoch, 31. August, im Schloss. „Wenn Dora ihren Nachbarn Gote am Ende bis zum Sterbebett begleitet, weckt die Autorin Empathie, die beim Lesen zugleich mit einem Unwohlsein einhergeht“, sagen Ulrich Greb und Viola Köster, Dramaturgin am Schlosstheater. „Man fühlt sich plötzlich manipuliert, dass man Mitleid mit einem Nazi bekommt. Der Text nimmt einen ein, bis man irritiert innehält und denkt: Hier stimmt doch was nicht“, fügt der Schlosstheater-Intendant hinzu.