Schlosstheater-Programm : Eine szenische Impfung gegen Covid-19

Matthias Heße in einem Szenenfoto aus „Covid-21“. Die Premiere ist am 18. Februar 2021. Foto: Christian Nielinger

MOERS Das neue Programm des Schlosstheaters: Eine Inszenierung nimmt das Thema „Corona“ aufs Korn.

Eigentlich war man sich bis vor Kurzem noch gar nicht schlüssig gewesen, ob es sich überhaupt lohnt, für die neue Schlosstheater-Saison wie gewohnt ein Ankündigungsheft drucken zu lassen, denn niemand weiß so ganz genau, ob und in welcher Form sich die Bedingungen für kulturelle Veranstaltungen zukünftig gestalten werden. Jetzt ist das Heft aber doch erschienen und verspricht für die kommende Spielzeit 2020/2021 viele spannende Aufführungen und andere kulturelle Aktionen. So wird es aus der letzten, wegen der Corona-Einschränkungen kaum genutzten Spielzeit insgesamt sieben Wiederaufnahmen geben, darunter „Die Pest“ von Albert Camus, „Kabale und Liebe“ von Friedrich Schiller und „Lenz“ von Georg Büchner.

An neuen Stücken dürfen sich die Besucher auf Ulrich Grebs Inszenierung von Kafkas „Der Process“ (Premiere am 9. September im Wallzentrum) und eine szenisch-musikalische „Impfung“ unter dem Titel „Covid 21“ (Premiere am 18. Februar im Schloss) freuen. Des Weiteren ist ein von Susanne Zaun aus realistischen Interviews zusammengestelltes Stück mit dem Titel „Männer allein im Wald“ (Premiere am 15. April im Wallzentrum) geplant. Und ein Familienstück nach dem Kinderbuch des israelischen Autors Oren Lavie „Der Bär, der nicht da war“ ist ebenfalls vorgesehen. Der Premierentermin hierfür ist am 29. November, wobei noch nicht feststeht, ob der bisherige Spielort im katholischen Gemeindehaus in Meerbeck wieder zur Verfügung steht.

Info Wissenswertes im weltweiten Netz Auskünfte Weitere Informationen zum neuen Spielplan des Schlosstheaters, des Jungen Schlosstheaters und zu den Aktivitäten des „Zentrums für urbanes Zusammenleben Das W“ gibt es im Internet: www.schlosstheater-moers www.dasw.de

Ebenso abwechslungsreich wird auch das neue Programm des „Jungen Schlosstheaters“ sein. So planen die dortige Gruppe 18plus im Herbst mit „Triumph der Provinz“ ein Stück über persönliche Identitäten“, und die elf- bis 15-Jährigen des „Youngsters Clubs“ im Winter unter dem Titel „ 36.000 Sekunden“ eine Art „Weltuntergangsszenario“.

Ebenfalls im Winter präsentieren der „Teens Club“ der 15- bis 18-Jährigen eine Stückentwicklung zum Thema „Toleranz“, während die die acht- bis 10-Jährigen des „Cids Clubs“ im Frühjahr mit einem Stück über Geister zu sehen sein werden. Parallel findet im Winter für Jungendliche von 14 bis 18 Jahren auch wieder ein „Regielabor“, diesmal mit dem Schwerpunkt „Lieblingslieder und ihre Bedeutung“ statt. Das ursprünglich für diesen Herbst vorgesehene beliebte Kinder- und Jugendtheaterfestival „Penguin’s Days“ ist zunächst erst einmal mit viel Hoffnung auf den Mai nächsten Jahres verschoben. Auch die Durchführung des am 13. September angesagten Theaterfestes im Rahmen des Schlossfestes ist noch in der Schwebe.